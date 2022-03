Mais de 50 bombeiros combatem fogo num armazém em Camarate

Incêndio deflagrou em espaço junto a fábrica de papel e cartão.

Um incêndio, que deflagrou este domingo à noite, num armazém de papelão no Bairro de São Francisco, em Camarate, Loures, mobilizou 56 operacionais no combate às chamas, apoiados por 22 viaturas.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa (CDOS), pelas 22h25, o fogo foi dado como controlado e as operações de existinção iriam continuar durante a noite.O alerta para o fogo foi dado pelas 21h08. Imagens a que o CM teve acesso mostram o armazém em causa totalmente tomado pelas chamas.