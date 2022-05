Mais de 50 mortos e 20 feridos em explosão numa mesquita de Cabul

Uma explosão atingiu esta sexta-feira a mesquita

Khalifa Aga Gul Jan, na capital do Afeganistão, em Cabul, provocando mais de cinquenta mortos e vinte feridos, segundo o líder da mesquita, citado pela agência noticiosa Reuters.A explosão aconteceu por volta das 14h, na altura em que centenas de fiéis se juntaram para a última sexta-feira do mês do sagrado muçulmano, o Ramadão.

?????? ????? ??? ?? ?????? ????? ?????? ???? ?? ???? ? ????? ?? ?? ???? #Exclusive footage moment after the blast inside a masjid at kabul today 3:50pm

Eyewitness says 70 killed and over 100 injured. #alert #BREAKING #Afghanistan #explosion #kabul pic.twitter.com/jAncOrvow8