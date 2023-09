Mais de 60 bombeiros combatem incêndio em Ponte de Lima

Operacionais estão apoiados por 21 viaturas.

Um incêndio deflagrou, na noite deste sábado, numa zona de mato, na zona da Correlhã, em Ponte de Lima.O alerta foi dado às 21h17.Ao que oapurou, o fogo encontra-se com dois focos ativos e a arder com intensidade.Numa frente estão 39 operacionais, apoiados por 13 viaturas. Na segunda frente encontram-se 29 bombeiros, com o apoio de oito veículos.Segundo Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, estão a ser mobilizados mais meios para o local.