Sobe para 103 o número de mortos em explosões junto à campa de general iraniano morto pelos EUA

Cerca de 170 pessoas ficaram feridas.

103 pessoas morreram e 170 ficaram feridas, esta quarta-feira, em explosões perto de um cemitério na cidade de Kerman, no Irão, onde se realizava uma cerimónia para assinalar a morte do general Qassem Soleimani, morto em 2020 num ataque com drones dos Estados Unidos.A televisão estatal iraniana relatou uma primeira e depois uma segunda explosão durante um evento de aniversário no cemitério onde Soleimani está enterrado. Segundo as autoridades iranianas, citadas pela Reuters, as explosões tratam-se de ataques terroristas, mas nenhum grupo reivindicou autoria."Ouviu-se um barulho terrível, apesar de todas as medidas de proteção e segurança. Ainda estamos a investigar", disse Reza Fallah, chefe da Sociedade do Crescente Vermelho de Kerman, citada por aquela agência de notícias.O local foi evacuado e os feridos foram reencaminhados para o hospital.O Irão decretou dia de luto nacional na quinta-feira.