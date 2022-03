Mais de metade dos consumidores inquiridos pelo Portal da Queixa já sofreu de burlas online

71% dos inquiridos do estudo consegue identificar uma burla, mas o grau de proteção online ainda é fraco.

Mais de metade dos consumidores inquiridos num estudo do Portal da Queixa já foi alvo de tentativas de burla online (55,2%), e 33,6% admite já ter sido vítima de um cibercrime. O trabalho divulgado esta segunda-feira foi realizado no âmbito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que se celebra esta terça-feira.