Mais de seis mil milhões de doses de vacinas já foram administradas em todo o mundo

Portugal é um dos países no topo da contagem feita pela agência France Presse.

Mais de seis mil milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram administradas em todo o mundo, e Portugal está nos países de topo, de acordo com uma contagem feita pela agência France Presse.

Com 2,18 mil milhões de injeções, a China concentra quase quatro em cada 10 doses administradas em todo o mundo, a Índia conta 826,5 milhões de doses administradas e os Estados Unidos 386,8 milhões, ocupando estes três países o pódio em termos absolutos.

Mas em comparação com a população, e entre países com mais de um milhão de habitantes, são os Emirados Árabes Unidos os campeões da vacinação: administraram 198 doses por 100 habitantes e mais de 81% da população está totalmente vacinada.

Uruguai (175 doses por 100 habitantes), Israel (171), Cuba (163), Qatar (162) e Portugal (154) seguem-se nos lugares de liderança.

A maioria desses países imunizou totalmente a grande maioria de sua população e alguns - como Emirados, Israel e Uruguai - até começaram a dar uma terceira dose por pessoa, com o objetivo de prolongar a imunização das pessoas totalmente vacinadas.

A vacinação no mundo progride em ritmo constante há três meses: o patamar de seis mil milhões de doses injetadas foi atingido em 29 dias, na esteira dos quarto e quinto mil milhões alcançados, respetivamente, em 30 e em 26 dias.

Quando as primeiras campanhas de vacinação foram lançadas, o patamar das mil milhões de doses tinha sido alcançado em 140 dias.

A maioria dos países menos desenvolvidos também começou a vacinar, principalmente graças a um mecanismo internacional de solidariedade intitulado Covax, mas a situação nestas regiões continua muito desigual.

Os países mais desenvolvidos (de acordo com os parâmetros do Banco Mundial) administraram uma média de 124 doses por 100 habitantes, os países menos desenvolvidos apenas quatro - estes últimos, entretanto, intensificaram ligeiramente as suas campanhas nas últimas semanas, especialmente graças às doses dados pelos países mais ricos.

Três países ainda não iniciaram as campanha de vacinação contra a covid-19: Burundi e Eritreia, na África Oriental, e Coreia do Norte, na Ásia.