Mais de um milhão de crianças afegãs enfrentam fome severa alerta ONU

Pobreza está a aumentar fazendo com que muitos cidadãos precisem de ajuda de emergência.

No Afeganistão, 1,1 milhões de crianças com menos de cinco anos de idade enfrentam riscos de má nutrição, de acordo com as Nações Unidas que alertam sobre o aumento do número de crianças hospitalizadas devido à fome no país.

A ONU lançou no ano passado, após a tomada do poder pelas forças talibãs, um programa de ajuda alimentar destinado a milhões de afegãos que não têm acesso a alimentos.





O relatório que avalia a situação no Afeganistão indica que a pobreza está a aumentar fazendo com que muitos cidadãos precisem de ajuda de emergência.