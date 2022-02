Manchester United perde com equipa da segunda divisão e está fora da Taça de Inglaterra

Cristiano Ronaldo falhou uma grande penalidade no tempo regulamentar.

O Manchester United perdeu com o Middlesbrough no desempate por grandes penalidades e foi eliminado da Taça de Inglaterra.Cristiano Ronaldo falhou uma grande penalidade no início da partida, marcando depois no desempate após o final do tempo regulamentar.Também Bruno Fernandes foi titular e fez a assistência para o primeiro golo da partida.