Polícia de Manchester detém Mason Greenwood após acusação de violência doméstica

Divulgação feita pelo clube inglês através de comunicado.

foi detido este domingo por suspeitas de agressão e violação, confirmou a polícia de Manchester, embora sem identificar em concreto o jogador do Manchester United. A detenção acontece na sequência do escândalo de violência doméstica que envolve o jovem avançado dos 'red devils' e a namorada, que publicou na sua página na rede social Instagram fotos, vídeos e um áudio, com acusações de que Greenwood a tinha agredido. As publicações já foram, entretanto, apagadas.





"Foi colocada em marcha uma investigação e, após serem feitas diligências, podemos confirmar que foi detido um homem na casa dos 20 anos por suspeitas de violação e agressão. Está neste momento sob custódia policial e a ser interrogado", pode ler-se no comunicado.

Mason GreenwoodO Manchester United já comunicou a suspensão do jogador. "Mason Greenwood não vai regressar aos treinos nem disputar jogos até indicação contrária", disse o clube através de um comunicado.O jovem futebolista, de 20 anos, ainda não reagiu.