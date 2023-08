Manifestação contra a JMJ marcada para dia do Festival dos Influenciadores Católicos no Martim Moniz

Elevados gastos públicos têm sido uma das principais críticas dirigidas à Jornada Mundial da Juventude.

Manifestação contra a JMJ marcada para sexta-feira no Martim Moniz

Está marcada para a próxima sexta-feira, dia 4 de agosto, uma manifestação na praça do Martim Moniz, em Lisboa, contra a realização da Jornada Mundial da Juventude e contra a Igreja Católica."Apesar do esforço de todos os espaços - políticos e mediáticos - para criar um discurso único sobre a receção da Jornada Mundial da Juventude - como se fosse meramente uma celebração religiosa -, não esquecemos que o objetivo deste evento é político, e que é através da ocupação do espaço público que a igreja continua a reafirmar o seu domínio", escreveu o grupo que organiza o protesto na página do Instagram 'Sem Papas na Língua'.A manifestação está marcada para as 19h00. A praça Martim Moniz vai receber, também no dia 4 de agosto, o Festival dos Influenciadores Católicos, que decorrerá entre as 21h00 e 22h30.Recorde-se que os elevados gastos públicos têm sido uma das principais críticas dirigidas à Jornada Mundial da Juventude, bem como os abusos sexuais praticados por membros da Igreja Católica ao longo de séculos.