Manifestação contra falta de professores em escolas do concelho de Sesimbra

Promovida pelos encarregados de educação da escola, no dia em que se inicia o terceiro período, os protestos contam com a presença da vereadora da Educação da Câmara Municipal de Sesimbra, Felícia Costa, e dos encarregados de educação de alunos da escola secundária de Sampaio e do Agrupamento da Boa Água, na Quinta do Conde.

Está a decorrer na Escola Básica 2,3/S. Michel Giacometti, na Quinta do Conde, uma manifestação contra a alegada falta de professores em escolas do concelho de Sesimbra.