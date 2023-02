Manifestação contra mau cheiro de aterro sanitário em Barcelos

Várias pessoas reuniram-se este sábado numa manifestação contra o mau-cheiro provocado por um aterro sanitário em Paradela, Barcelos. Os habitantes contam que o odor perdura há cerca de um ano pelo facto da instalação não estar a funcionar como devia.

"Não se consegue respirar", "Lidamos com isto todos os dias, "dá vontade de vomitar", revelaram alguns manifestantes.

No protesto esteve presente a população de 11 freguesias de três concelhos. A multidão promete não parar com as manifestações até que uma resposta seja dada.