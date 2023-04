Manifestações do 25 de abril obrigam ao corte de ruas de acesso à Assembleia da República em Lisboa a partir de hoje

Justo ao parlamento vão realizar-se quatro protestos contra e a favor à presença do presidente brasileiro Lula da Silva.

As várias manifestações que vão decorrer na terça-feira obrigam a constrangimentos de trânsito em várias zonas de Lisboa, estando a partir desta segunda-feira totalmente cortadas quatro ruas de acesso à Assembleia da República, segundo a PSP.

Fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que estão marcadas para terça-feira 15 manifestações, quatro das quais junto à Assembleia da República, onde o presidente do Brasil, Lula da Silva, será recebido numa sessão solene de boas-vindas.

Muitas destas manifestações realizam-se para assinalar os 49 anos do 25 de abril, nomeadamente o tradicional desfile na Avenida da Liberdade, mas as quatro que acontecem junto ao parlamento têm como alvo o presidente do Brasil, existindo protestos contra a presença de Lula, como é caso daquele que é promovido pelo Chega, e outras ações de apoio ao presidente brasileiro.