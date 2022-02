Manobras militares na fronteira aumentam tensão entre Rússia e Ucrânia

30 mil militares russos, batalhões de mísseis e dezenas de aviões de combate enviados para exercícios na Bielorrússia.

Milhares de militares russos iniciam esta quinta-feira dez dias de manobras na Bielorrússia em coordenação com tropas locais, numa iniciativa que aumenta os receios de guerra iminente na Ucrânia. Além de 30 mil efetivos, a Rússia enviou para o país vizinho dois batalhões de mísseis terra-ar S-400 e dezenas de aviões de combate.









A Rússia tem insistido que se trata de exercícios defensivos e o presidente Vladimir Putin terá garantido na segunda-feira ao homólogo francês, Emmanuel Macron, durante a visita deste a Moscovo, que as tropas e o material bélico deixarão a Bielorrússia quando as manobras chegarem ao fim. Macron reiterou na terça-feira a convicção de que a diplomacia poderá solucionar a crise e considerou improvável uma invasão russa, pedindo calma a todos os intervenientes para dar espaço ao diálogo.

Contudo, a NATO considera a realização dos exercícios militares no atual contexto de tensão como uma ameaça à Ucrânia. Tanto mais que a fronteira da Bielorrússia fica a escassos 200 km de Kiev, capital ucraniana.





Para além disso, o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, disse recentemente que apoiará Putin em caso de guerra com a Ucrânia. A promessa foi reforçada há 15 dias numa declaração de contornos belicistas. “Por mais que isso desagrade a alguns, devolveremos a Ucrânia à nossa matriz eslava”, afirmou no seu discurso anual diante de milhares de pessoas. Esta semana foi ainda mais explícito e admitiu que enviará tropas para o Donbass se a Ucrânia tentar recuperar as regiões em posse de separatistas pró-russos desde 2014. A proximidade com Putin foi reforçada depois de este enviar apoio após os protestos de 2020 contra as eleições que deram novo mandato a Lukashenko. Os protestos foram reprimidos, suscitando condenação internacional e isolando mais a Bielorrússia.



Pormenores

Exercícios no Mar Negro



Seis navios de guerra russos foram enviados para o Mar Negro a partir do Mediterrâneo para, alegadamente, participar em exercícios militares. A Turquia, membro da NATO, poderia encerrar o Bósforo em caso de agressão à Ucrânia.





Ucrânia critica EUA e UE



A Ucrânia criticou os EUA e a UE por não terem aplicado ainda novas sanções à Rússia. O governo do PR Volodymyr Zelensky considera que a Rússia violou os acordos de Minsk ao tentar anexar as regiões do leste ucraniano na posse de separatistas pró-russos desde 2014.