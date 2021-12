Máquina de eutanásia 'num piscar de olhos' aprovada na Suíça gera polémica

Aparelho funciona através da asfixia do doente, durante cerca de um minuto.

Um aparelho que permite que determinado doente que queira recorrer à eutanásia o possa fazer completamente sozinho foi aprovado pelas autoridades de saúde na Suíça e está a gerar grande polémica. A máquina, conhecida por Sacro pod, permite que a eutanásia de um doente seja feita, literalemnte, num piscar de olhos: a tecnologia responde a doentes que estejam completamente paralisados e que, assim dão a 'ordem' de início do processo com um piscar de olhos.O aspeto mais controverso da tecnologia está no método: segundo descreve o Independent, o doente é colocado no interior da máquina que, a pouco e pouco vai baixando os níveis de oxigénio no interior da cápsula, asfixiando lentamente o utente até à morte. Após perder os sentidos, o doente acaba por morrer por hipoxia.O processo, descrevem os documentos oficiais, leva menos de um minuto.