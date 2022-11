Máquinas com inteligência artificial vigiam golpes na ‘bazuca’

A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) está a participar num projeto-piloto, em colaboração com a Universidade Nova e o ISCTE, que utiliza inteligência artificial (algoritmos) para vigiar a aplicação dos fundos europeus afetos ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), adiantou esta sexta-feira Elisa Ferreira.A comissária europeia da Coesão participava no seminário que marca o segundo ano de existência do ‘Think Tank’, um organismo que agrega várias entidades desde procuradores do Ministério Público, passando pela Polícia Judiciária (PJ) até à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, dedicado ao risco de fraude no uso dos fundos comunitários, que se realizou em Lisboa.

