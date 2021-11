Marcelo admite que "a vacinação fez a diferença" para travar pandemia, após reunião no Infarmed

Presidente remeteu decisão sobre medidas para o Governo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira que "existiram propostas" na reunião do Infarmed, com enfoque na vacinação contra a Covid-19, que agora têm de ser discutidas pelo Governo e pelos partidos."Estamos a aproximar-nos da época mais sensível do ano", disse Marcelo considerando que a precaução para aglomerações no Natal e no Ano Novo com a utilização de máscara e com o distanciamento social deve permanecer.O Presidente considera que a reunião do Infarmed desta sexta-feira para discutir a pandemia em Portugal foi "tão esclarecedora" que "teve menos questões que o habitual"."A decisão sobre de adotar medidas pertencerá naturalmente ao Governo", vincou salientando que acha "que é prematuro estar a ir mais longe do que foram os especialistas em propostas". Ainda sendo, o Presidente da República garante que não pensa no regresso do País ao estado de emergência.Relativamente à audiência do ministro da Defesa no Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa garante temer que "o silêncio seja mal interpretado" e por isso, decidiu comentar o caso da investigação a militares por suspeitas de tráfico de droga e diamantes."O ministro da Defesa nacional entendeu não tinha que comunicar ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro o caso por estar em segredo de justiça", acrescentou garantindo que João Gomes Cravinho disse que tomou a decisão de "acordo com interpretação jurídica".