Marcelo afasta dissolução da Assembleia da República e apela a uma "alternativa forte" nas legislativas

Presidente da República na primeira entrevista após as eleições autárquicas promete fazer tudo para manter a estabilidade do Governo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou esta segunda-feira que as eleições autárquicas "têm sempre uma leitura nacional". Em entrevista à

, Marcelo sublinha que ao longo do tempo os resultados das autárquicas já provocaram repercurssões mais e menos intensas como "a demissão do primeiro-ministro, agitação no tempo da AD ou a demissão do líder da oposição".





Por outro lado, Marcelo defende que tem de existir uma estabilidade governativa até 2023 e que vai fazer tudo para o garantir. Relativamente às eleições legislativas, o Presidente da República espera ver uma "alternativa forte". Sobre a falta de alternativa à direita, Marcelo considera que o "problema não é de lidernaça, é de estratégia". Sobre a polémica com o Chefe do Estado Maior da Armada, Marcelo sublinhou que "quem exonera é o Presidente" e não quis dramatizar o caso, limitando-se a responder na manhã seguinte ao polémico anúncio.



Esta foi a última entrevista feita por Miguel Sousa Tavares. Após 45 de carreira, Sousa Tavares despediu-se do jornalismo com uma última entrevista ao Presidente da República.

