Marcelo agradece "exemplo de coragem e cidadania" de português que tentou travar ataque em França

Manuel da Ponte foi baleado por engano pela polícia, depois de ter sido atingido à facada pelo agressor durante o ataque a crianças na cidade de Annecy.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu este sábado, Dia de Portugal, "o exemplo de coragem e de cidadania" de Manuel da Ponte, "que arriscou a vida para evitar o bárbaro ataque a crianças na cidade de Annecy, em França"."O Presidente da República acompanha a situação clínica do português, a quem deseja rápida recuperação", acrescenta a nota publicada no sítio oficial de informação da presidência da República Portuguesa.Manuel da Ponte foi baleado por engano pela polícia, depois de ter sido atingido à facada pelo agressor. Recorde-se que quatro crianças e dois adultos ficaram feridos no ataque. O agressor, refugiado sírio de 31 anos, cristão, foi detido no local. As crianças, que foram feridas com gravidade, têm idades compreendidas entre os 22 meses e os três anos.O agressor tem estatuto legal de refugiado em França e é portador de documentos de identidade suecos e de uma carta de condução sueca, disse um funcionário da polícia à Reuters.