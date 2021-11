Marcelo anuncia dissolução do Parlamento e marcação de eleições antecipadas para 30 de janeiro

Decisão surge após o Presidente da República ter reunido com o Conselho de Estado, na quarta-feira.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou ao País esta quinta-feira para anunciar a dissolução da Assembleia da República, no seguimento do chumbo da proposta do Governo do Orçamento do Estado para 2022, marcando assim eleições legislativas antecipadas para o dia 30 de janeiro.





"Pela primeira vez em 47 anos de AR o Orçamento do Estado não foi aprovado. Rejeição não ocorreu num qualquer momento, de um qualquer modo. Este é um momento decisivo em todo o mundo para a saída duradoura da pandemia e da crise económica social que criou. Um ano decisivo em Portugal para a saída duradoura da pandemia e da crise económica e social", começou por dizer. Marcelo considerou que era um "Orçamento especialmente importante", referindo que "era um Orçamento para 2022, um ano decisivo em Portugal".



Relacionadas Marcelo reúne com António Costa. Presidente ouve partidos no sábado e convoca Conselho de Estado Primeira dissolução do parlamento aconteceu após crise orçamental em 1979 Presidente da República fala ao país hoje às 20h00 sobre dissolução e eleições antecipadas "A rejeição deixou sozinho a votar o Orçamento o partido do Governo. Dividiu por completo a base de apoio do governo, mantida desde 2015. Ocorreu logo na primeira votação, não esperou pelo debate e discussão na especialidade", disse o Presidente, apontando críticas aos partidos que votaram contra o documento.



"O cidadão comum esperava que Orçamento passasse, que já bastava uma crise na saúde, na economia e na sociadade, e dispensava mais uma crise política a somar a todas elas", lamentou.



Marcelo voltou a repetir que "não haveria terceiras vias", como disse desde início, que no caso de chumbo, não haveria outra hipótese de voltar a fazer outro Orçamento.



"Em momentos como este existe sempre uma solução em Democracia. Faz parte da vida própria da Democracia devolver a palavra ao povo. Todos dispensávamos mais uma eleição poucos meses depois de outra", considerou Marcelo Rebelo de Sousa, ressalvando que "é o caminho que temos a percorrer": "É o único caminho que permite aos portugueses reencontrarem-se neste momento com os seus representantes nacionais".



Marcelo falou também sobre a questão dos debates que serão "realizados na altura do Natal, o primeiro desde o do ano passado, que não tivémos".



Na quarta-feira, o Conselho de Estado, com quem Marcelo reuniu, "deu parecer favorável à proposta de sua excelência o Presidente da República de dissolução da Assembleia da República", segundo o comunicado divulgado no final da reunião. Marcelo considerou que era um "Orçamento especialmente importante", referindo que "era um Orçamento para 2022, um ano decisivo em Portugal"."A rejeição deixou sozinho a votar o Orçamento o partido do Governo. Dividiu por completo a base de apoio do governo, mantida desde 2015. Ocorreu logo na primeira votação, não esperou pelo debate e discussão na especialidade", disse o Presidente, apontando críticas aos partidos que votaram contra o documento."O cidadão comum esperava que Orçamento passasse, que já bastava uma crise na saúde, na economia e na sociadade, e dispensava mais uma crise política a somar a todas elas", lamentou.Marcelo voltou a repetir que "não haveria terceiras vias", como disse desde início, que no caso de chumbo, não haveria outra hipótese de voltar a fazer outro Orçamento."Em momentos como este existe sempre uma solução em Democracia. Faz parte da vida própria da Democracia devolver a palavra ao povo. Todos dispensávamos mais uma eleição poucos meses depois de outra", considerou Marcelo Rebelo de Sousa, ressalvando que "é o caminho que temos a percorrer": "É o único caminho que permite aos portugueses reencontrarem-se neste momento com os seus representantes nacionais".Marcelo falou também sobre a questão dos debates que serão "realizados na altura do Natal, o primeiro desde o do ano passado, que não tivémos".Na quarta-feira, o Conselho de Estado, com quem Marcelo reuniu, "deu parecer favorável à proposta de sua excelência o Presidente da República de dissolução da Assembleia da República", segundo o comunicado divulgado no final da reunião.

Dos partidos representados no Conselho de Estado, apenas PCP e BE tinham manifestado publicamente discordância em relação à opção de dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 na generalidade.



Sobre as datas para as legislativas antecipadas, PSD e CDS-PP indicaram preferência por 9 ou 16 de janeiro, PS, PCP, PEV e Chega 16 de janeiro, BE defendeu eleições a partir dessa data, PAN entre a segunda quinzena de janeiro e a primeira de fevereiro e Iniciativa Liberal não antes de 30 de janeiro.



Em atualização