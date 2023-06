Marcelo destaca feito de herói português que tentou travar ataque em Annecy no discurso do Dia de Portugal

"Temos um peso no mundo maior do que o nosso território terrestre", defende o Presidente da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já discursa no Peso da Régua, nas comemorações do Dia de Portugal, este sábado.



Marcelo Rebelo de Sousa começa por destacar um 10 de junho diferente, por se realizar no Peso da Régua.





"Tudo isto faz sentido porque é o retrato do Portugal que queremos. Queremos que o peso dos nossos interiores sejam tão importantes quanto as nossas Lisboas e Portos", disse o Presidente, antes de elencar várias cidades portuguesas."A união é essencial para todos nós. O Douro é em si próprio história de Portugal. Porque é e será exemplo de persistência dos homens e das mulheres", acrescenta."Somos 10 milhões cá dentro, mas somos muito mais", relembra o Presidente da República, que enaltece todos os feitos de Portugal e os portugueses em lugar de destaque, como António Guterres. "Temos um peso no mundo maior do que o nosso território terrestre."

O Presidente da República considerou ser necessário "cortar os ramos mortos" que atingem a árvore que é Portugal.

"Darmos de novo viço ao que disso precisar. Plantarmos, semearmos, podarmos, cortarmos os ramos mortos que atingem a árvore toda. Recriarmos juntos, neste Douro, em todos os nossos Douros, o que faça o nosso futuro muito diferente e muito melhor do que o nosso presente", declarou, sem nunca mencionar diretamente qualquer caso político atual.



Ainda assim, Marcelo lembra que todos os feitos não interessam se Portugal continuar com "problemas por resolver" dentro de portas.



O Presidente recupera vários momentos da história portuguesa, desde os descobrimentos ao Estado Novo, quando "as contas estavam certas, mas a liberdade não era para todos".



"Viva o Douro e viva Portugal!", exclama o presidente no fim do discurso.

As comemorações estão a ser marcadas pelos insultos e assobios dirigidos a João Galamba pelo público presente no local das cerimónias no 10 de Junho. Tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa foram recebidos com aplausos.