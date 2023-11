Marcelo dissolve Parlamento. António Costa no Governo até às próximas eleições a 10 de março

Exoneração do primeiro-ministro será formalizada em dezembro, mas o OE2024 será aprovado antes.



A exoneração do primeiro-ministro será formalizada em dezembro e o Orçamento do Estado (OE) para 2024 será aprovado antes. O chefe de Estado deixou uma palavra de agradecimento a António Costa pelos oito anos de governação e por todos os desafios políticos e sociais que teve de enfrentar durante esse percurso.





O Presidente da República anunciou, esta quinta-feira, a dissolução do Parlamento, depois de reunir com o Conselho de Estado, no Palácio de Belém. Em causa está o cenário de crise política em que o País entrou devido à investigação s

Marcelo explicou que tentou encurtar a tomada decisão o máximo possível, não negligenciando os condicionantes que existiam, como o caso do tempo necessário para a substituição do líder no Partido Socialista.



"Devolvendo a palavra ao povo, sem dramatizações. Tentei encurtar o mais possível o tempo da decisão da dissolução do Parlamento e convocação de eleições (...) Agora trata-se de olhar em frente, estudar o passo, escolher os representantes do povo.", reiterou.



O Presidente da República reforçou a necessidade de um Governo com noção de "futuro, pluralismo e democracia" e disse confiar nos portugueses para a próxima escolha.



"Como sempre portugueses, confio em vós. No vosso sentido de julgamento, de liberdade e bom senso", rematou Marcelo.



Veja as cinco razões para a decisão de Marcelo



Marcelo enumerou no discurso desta quinta-feira cinco razões pelas quais quis avançar para as eleições legislativas a 10 de março de 2024. "A primeira, a natureza do voto nas eleições de 2022", que foram "personalizadas no Primeiro-Ministro com base na sua própria liderança, candidatura, campanha eleitoral e esmagadora vitória"



A segunda razão, afirma Marcelo, é a "fraqueza da formação de novo Governo com a mesma maioria, mas qualquer outro Primeiro-Ministro, não legitimado pelo voto popular".



A terceira razão, pelo "risco já verificado no passado de essa fraqueza redundar num adiamento da dissolução para pior momento".



Em quarto lugar, Marcelo fala da "garantia indispensável da estabilidade económica e social dada pela aprovação do OE2024 antes da exoneração do Primeiro-Ministro em inícios de dezembro".



Em quinto, e último lugar, o Presidente da República considera que com eleições legislativas em março, há "maior clareza e rumo para superar o vazio inesperado que surpreendeu e perturbou tantos portugueses afeiçoados aos oito anos de liderança" de um Governo do Partido Socialista.



REAÇÕES



PSD



O líder do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, disse que a decisão tomada por Marcelo foi inevitável dado o "pântano político" em que o País se encontrava devido à liderança do Partido Socialista.



"Este é o terceiro pântano político que o Partido Socialista causa no País. É preciso virar a página e ter olhos postos no futuro. Esperamos que deste processo possa sair um Governo novo com uma nova política e com mais capacidade para os problemas da sociedade portuguesa", afirmou o social-democrata.



Montenegro garantiu que vai conseguir restabelecer em Portugal um clima de confiança e esperança e disse que apesar de preferir que haja um Orçamento de Estado mau a nenhum, vai propor um retificativo.



CHEGA



O presidente do Chega disse que agora, com o anúncio de dissolução da Assembleia da República, nenhum dos partidos de direita tinha desculpa para não lutar por uma maioria parlamentar e garantiu ter o objetivo de vencer as próximas eleições.



André Ventura saudou a decisão do Presidente da República, mas demonstrou-se insatisfeito com o facto de as eleições só virem a acontecer depois da aprovação do OE. Referiu ainda que o partido vai apresentar propostas de alteração ao documento.



"Saudamos a decisão de dissolução do parlamento, sendo que era a única hipótese de resolver os problemas que o Governo do PS deixou criar e avolumar em Portugal", salientou.



BE



Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco de Esquerda, lamentou a aprovação de um OE "tão mau e que está agora a ser abraçado pelos partidos de direita".



"Em democracia os problemas resolvem-se com eleições. Não temos nenhum medo, pelo contrário temos toda a coragem para as próximas eleições", vincou.



O bloquista disse ainda que o BE reconhece que apesar de preferir eleições mais cedo, que na democracia "impera o valor de todos estarem preparados para tal".



PCP



Paula Santos, do Partido Comunista Português, afirmou que as eleições deveriam ser realizadas mais cedo, muito devido ao facto de a data escolhida permitir a aprovação do OE.



"Na nossa opinião, entendemos que estas eleições deveriam ser realizadas mais cedo. Entendemos que não há justificação para o seu protelamento em nome de um Orçamento do Estado que não dá resposta aos problemas que afetam os trabalhadores, o povo e o país", declarou.



"De qualquer forma, prosseguindo a discussão do Orçamento, o PCP não deixará de intervir com propostas, com soluções concretas, para dar resposta aos problemas, propostas no sentido que permitam a elevação das condições de vida, reforçar serviços públicos, garantir os direitos consagrados na nossa Constituição", afirmou.





LIVRE



O deputado único do Livre avisou que Portugal enfrenta uma "crise de regime" e não apenas uma crise política que se resolve com eleições, considerando que o "processo orçamental está esvaziado".



"Não há como dourar a pílula: o que temos à nossa frente, quem dera que fosse apenas uma crise política que se resolvesse com eleições. É mais sério do que isso, é uma crise de regime que todos nós temos de contribuir para debelar", afirmou Rui Tavares.



PAN



A líder do Pan, Inês Sosua real, garantiu que o partido vai continuar a apresentar propostas de retificação ao OE e pediu aos protugueses para serem ativos nas próximas eleições.



Leia o discurso na íntegra

Portugueses,

Pela primeira vez em Democracia, um Primeiro-Ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas a investigação em curso, respeitante a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objeto de processo autónomo, a correr sob a jurisdição do Supremo Tribunal de Justiça.

De imediato, apresentou a sua exoneração, invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato em curso.

Antes do mais, quero sublinhar a elevação do gesto e da respetiva comunicação aos Portugueses.

Quero, também, testemunhar o serviço à causa pública, durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do défice excessivo, saneamento da banca, pandemia e guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, na chefia do Governo de Portugal.

Agradeço, ainda, a disponibilidade para assegurar as funções, até à substituição, nos termos constitucionais.

Espero que o tempo, mais depressa do que devagar, permita esclarecer o sucedido, no respeito da presunção da inocência, da salvaguarda do bom nome, da afirmação da Justiça e do reforço do Estado de Direito Democrático.

Portugueses,

Chamado a decidir sobre o cenário criado pela demissão do Governo, consequência da exoneração do Primeiro-Ministro, optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024.

Fi-lo, depois de ouvir os partidos com assento parlamentar, e o Conselho de Estado, como impunha a constituição. Os primeiros, claramente favoráveis, o segundo com empate, e, portanto, não favorável à dissolução. Situação, aliás, que já ocorrera no passado com outros Chefes de Estado.

Fi-lo, portanto, por decisão própria no exercício de um poder conferido pela Constituição da República Portuguesa.

E fi-lo, por inúmeras razões.

A primeira – a natureza do voto nas eleições de 2022, personalizado no Primeiro-Ministro, com base na sua própria liderança, candidatura, campanha eleitoral, e esmagadora vitória.

Assim o disse, logo em 30 de março do ano passado, no discurso de posse do Governo, ao falar em eventual substituição a meio do caminho. Sublinhando o preço das grandes vitórias inevitavelmente pessoais e intencionalmente personalizadas.

Segunda – a fraqueza da formação de novo Governo com a mesma maioria, mas com qualquer outro Primeiro-Ministro, para tanto não legitimado política e pessoalmente pelo voto popular.

Terceira – o risco, já verificado no passado, de essa fraqueza redundar num mero adiamento da dissolução para pior momento, com situação mais crítica e desfecho mais imprevisível. Vivendo o Governo até lá como um Governo presidencial, isto é, suportado pelo Presidente da República e o Presidente da República como um inspirador partidário. Tudo enfraquecendo o papel presidencial, num período sensível em que ele deve ser, sobretudo, uma referência interna e externa.

Quarta – a garantia da indispensável estabilidade económica e social que é dada pela prévia votação do Orçamento do Estado para 2024, antes mesmo de ser formalizada a exoneração do atual Primeiro-Ministro, em inícios de dezembro. A aprovação do Orçamento permitirá ir ao encontro das expetativas de muitos Portugueses, e acompanhar a execução do PRR, que não pára, nem pode parar, com a passagem de Governo a Governo de gestão, ou mais tarde com a dissolução da Assembleia da República.

Quinta – maior clareza e mais vigoroso rumo para superar um vazio inesperado, que surpreendeu e perturbou tantos Portugueses, afeiçoados, que se encontravam, aos oito anos de liderança governativa ininterrupta. Devolvendo assim a palavra ao Povo. Sem dramatizações nem temores.

É essa a força da Democracia. Não ter medo do Povo.

Portugueses,

Tentei encurtar o mais possível o tempo desta decisão. Tal como o da dissolução e convocação das eleições. E se não foi possível torná-lo mais breve, isso tem a ver com o processo de substituição na liderança no Partido do Governo, como aconteceu no passado.

Agora, do que se trata é de olhar em frente, estugar o passo, escolher os representantes do Povo e o Governo que resultará das eleições.

Um Governo que procure assegurar a estabilidade e o progresso económico, social e cultural, em liberdade, pluralismo e Democracia.

Um Governo com visão de futuro, tomando o já feito, acabando o que importa fazer, inovando no que ficou por alcançar.

Como sempre, Portugueses, confio em Vós, no Vosso Patriotismo, no Vosso espírito democrático, na Vossa experiência, no Vosso bom-senso, na Vossa liberdade. Como sempre, sois Vós – e só Vós – a certeza decisiva do futuro do nosso Portugal.