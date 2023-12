Marcelo diz que filho se reuniu com governante sobre as gémeas porque não o conseguiu via Presidência

Presidente da República falava sobre o polémico caso das gémeas luso-brasileiras tratadas com o medicamento mais caro do mundo no Hospital Santa Maria.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou, este domingo, que o seu filho se reuniu com o então secretário de Estado da Saúde sobre as gémeas luso-brasileiras que foram tratadas no Santa Maria com o medicamento mais caro do mundo, porque não o conseguiu através da Presidência da República.

Sem nunca referir o nome do seu filho Nuno Rebelo de Sousa, o chefe de Estado disse que acompanhou as últimas notícias em que ex-secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales admite ter-se reunido com o filho do Presidente da República sobre o caso das gémeas.





Para Marcelo, a "dúvida" que se instaurou sobre a sua possível intervenção no caso foi "muito desagradável", sobretudo uma altura que marcada pela chegada do Natal.

"Eu acompanhei estas últimas notícias desta semana e penso que ficam claras três coisas: a primeira é que quem organizou, quem fez esse encontro, essa audiência, essa conversa fê-lo porque não conseguiu chegar onde queria por outro caminho, que era através do Presidente e da Presidência da República, por isso é que foi a seguir tentar outra coisa, porque não tinha obtido aquilo que queria", disse.



Para além do polémico caso sobre as irmãs tratadas no Hospital Santa Maria, o Presidente da República assinalou ainda

a demissão do primeiro-ministro, António Costa, como uma das situações que mais o surpreenderam este ano.



Após oito anos de governação de António Costa, Marcelo considera que é "muito cedo para não ver [António Costa] a exercer funções políticas" e que qualquer pessoa que venha a assumir o cargo de primeiro-ministro será totalmente diferente.

"Eu, por exemplo, desejaria que o primeiro-ministro estivesse em condições de ter um lugar na Europa, como presidente do Conselho Europeu", considerou.

Para o chefe de Estado, esta seria uma forma de António Costa "realmente fazer o que faz bem, o que gosta de fazer e que lhe permitiu ter um prestígio grande em termos europeus ao longo destes oito anos em que já é talvez o primeiro-ministro mais antigo da Europa".



O Chefe de Estado falava aos jornalistas enquanto cumpria a tradição de ir beber ginjinha ao Barreiro.