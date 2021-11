Marcelo diz que novo Estado de Emergência devido a aumento de casos de Covid "não está em cima da mesa"

Presidente da República está a aguardar pela reunião do Infarmed na sexta-feira para antecipar medidas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa disse esta quarta-feira que "não está em cima da mesa" num novo estado de emergência em Portugal, apesar do aumento de casos de Covid-19 em Portugal.

"Na sexta-feira veremos se há ou não vontade do Governo para adotar medidas", vincou ainda afirmando que aguarda a reunião do Infarmed para ver que quais são as melhores decisões a tomar.



Marcelo Rebelo de Sousa apelou ainda a que os portugueses continuem a vacinar-se dizendo que tomou "a terceira dose da vacina contra a Covid-19 e a vacina da gripe no mesmo dia" e não teve "efeitos nenhuns".

A questão da pandemia de Covid-19 em Portugal e em toda a Europa continua a ser acompanhada com bastante atenção, face ao aumento de casos de Covid-19.