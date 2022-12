Marcelo diz que professores queixam-se "muitas vezes com razão das suas condições"

Presidente da República foi recebido em Ourém com um protesto de docentes.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta segunda-feira que os professores se queixam "muitas vezes com razão das suas condições", ao ser recebido em Ourém com um protesto de docentes.

"Eles são fundamentais e queixam-se e queixam-se e queixam-se muitas vezes com razão das suas condições. E, naturalmente, que essa é uma preocupação que eu, como professor, acompanho desde sempre", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em Ourém, onde esta segunda-feira foi recebido junto à Escola Básica e Secundária por professores em protesto no segundo dia de greve por tempo indeterminado convocada pelo Sindicato de Todos os Professores (S.TO.P.).

O chefe de Estado adiantou que os docentes "estão a pensar, sobretudo nos professores do básico e do secundário", mas o problema é geral "a todos os graus de ensino".

"É uma preocupação, em muitos casos, muito justa", declarou, considerando que "os professores são do mais importante" que o país tem, "conjuntamente com o pessoal de saúde, dentro da função pública, porque tudo começa na saúde e depois continua na educação".

Para Marcelo Rebelo de Sousa, as duas áreas "estão muito ligadas e são fundamentais para garantir a justiça, a igualdade e o progresso do país".

À chegada, professores e alunos cantaram os parabéns ao Presidente da República, que completa esta segunda-feira 74 anos, e uma professora em protesto entregou ao Presidente da República livros escritos por um aluno da escola.

"Esses são os méritos da escola", declarou a docente ao chefe de Estado, ao que Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou: "Em particular da escola pública".

Sobre a oferta, disse que "é o melhor presente" que lhe podiam dar.

"Eu adoro livros, sou professor, e um livro de um aluno quer dizer muito sobre aquilo que os professores fazem todos os dias e, muitas vezes, em condições dificílimas", referiu, apontando, por exemplo, a pandemia de covid-19 ou os problemas que têm no seu estatuto.

Cerca de 40 professores concentraram-se esta segunda-feira junto à Escola Básica e Secundária de Ourém, no distrito de Santarém, onde o Presidente da República está a dar uma aula debate.

O S.TO.P. convocou uma greve por tempo indeterminado, desde 09 de dezembro, em protesto contra as propostas de alteração aos concursos e para exigir respostas a problemas antigos.

Em comunicado, o sindicato, que representa cerca de 1.300 docentes, refere que a "forma de luta inédita" resulta de uma sondagem realizada no blogue ArLindo, em que 1.720 pessoas apoiaram a realização de uma greve por tempo indeterminado.

Entre as principais reivindicações, o S.TO.P. aponta "questões fundamentais do passado não resolvidas", defendendo, desde logo, a contabilização de todo o tempo de serviço, o fim das vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões e a possibilidade de aposentação sem penalização após 36 anos de serviço.

Critica também as alterações recentes ao regime de mobilidade por doença, as ultrapassagens na progressão da carreira docente e reivindica soluções para os professores em monodocência e uma avaliação sem quotas.

A greve é igualmente uma resposta às propostas do Ministério da Educação para a revisão do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente, que está a ser negociada entre a tutela e os sindicatos do setor.