Marcelo envia mensagem de solidariedade a Macron pelo atentado em Paris

Emmanuel Macron, pelas vítimas do "atentado xenófobo" registado na capital francesa contra um centro comunitário curdo , informou o site da presidência da república.Do ataque resultaram três mortos. O agressor, um reformado de 69 anos, tinha deixado a prisão no dia 12 de dezembro, depois de cumprir pena por atacar, com um sabre, um campo de migrantes, em dezembro de 2021.

Este sábado, a cidade de Paris voltou novamente a ser palco de violência após o tiroteio desta sexta-feira. Várias pesoas ficaram feridas em confrontos entre entre manifestantes e autoridades.Já na sexta-feira, após o tiroteio na capital francesa, os membros da comunidade curda tinham saído às ruas para prestar a sua indignação com o sucedido.