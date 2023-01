Marcelo exige “estabilidade política” a António Costa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este domingo, na habitual mensagem de Ano Novo, que "seria imperdoável" se "desbaratássemos" as oportunidades que estão "ao nosso alcance" para ultrapassar os problemas que afetam o País, como o caso da TAP, que assolou o Governo no final de 2022 e levou à demissão do ministro Pedro Nuno Santos. Sem se pronunciar sobre este caso, o chefe do Estado deixou claro que só o próprio executivo pode "enfraquecer ou esvaziar" a estabilidade governativa.Saiba mais no Correio da Manhã