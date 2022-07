Marcelo inicia visita ao Brasil com mergulho em Copacabana e sem encontro com Bolsonaro

Marcelo aproveitou ainda o momento descontraído para falar com os cidadãos brasileiros.

Na sua chegada, Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou o cancelamento do encontro com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro."Eu passo por cima das coisas. O que é importante é a relação entre os povos", disse o chefe de Estado português."Para já tenho uma prioridade que é aqui [no Rio] celebrar os cem anos da travessia do Atlântico, estar na Bienal [do Livro de São Paulo] em força, com os escritores brasileiros e portugueses, ter os contactos que tencionava ter [com os antigos Presidentes do Brasil Lula da Silva e Michel Temer] e que sempre tive, e que tive no ano passado", referiu em declarações aos jornalistas.