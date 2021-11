Marcelo Rebelo de Sousa fala quinta-feira ao País após chumbo do Orçamento do Estado

Presidente da República afirma que "até ao fim" teve esperança que existisse acordo para aprovar o Orçamento.

Marcelo Rebelo de Sousa disse este domingo que depois de ter ouvido os partidos políticos percebeu que "uma parte era favorável" à dissolução da Assembleia da República, enquanto que outra parte "não era favorável, mas aceitava" a decisão.Para o Presidente da República, é preciso "compreender" que ninguém esperava "este processo" de dissolução da Assembleia da República, mas que é importante perceber que "o interesse nacional vale sempre mais do que a vida interna dos partidos".Sobre o chumbo do Orçamento do Estado, Marcelo afirma que "até ao fim" teve esperança que existisse acordo considerando "até ao último instante" que a proposta do Governo não seria chumbada.Relativamente à data das eleições antecipadas, Marcelo Rebelo de Sousa considera que existe "algum consenso" em torno de 16 de janeiro, mas alerta que alguns partidos querem datas mais cedo ou mais tarde.Em declarações aos jornalistas, o Presidente da República afirmou ainda que falará novamente ao País na próxima quinta-feira depois do Conselho de Estado que se realizará na quarta-feira.