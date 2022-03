Marcelo Rebelo de Sousa: "O que já se passou teve, tem e terá custos enormes na vida de todos"

Presidente da República falou ao País após o Conselho de Estado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou ao País após o Conselho de Estado desta segunda-feira.Em declarações aos jornalistas, o Presidente da República referiu que é urgente encurtar a guerra na Ucrânia, dado que "não há como negar que a comunidade internacional rejeitou o que considera intolerável".O Chefe de Estado sublinhou que existe uma "extrema preocupação com a violação de princípios básicos", numa altura em que o conflito armado no leste provocou já mais de 2,5 milhões de refugiados em apenas três semanas."O que já se passou teve, tem e terá custos enormes na vida de todos nós", admitiu Marcelo Rebelo de Sousa, que deixou um aviso sobre os possíveis custos que irão cair nas vidas dos portugueses: "Há que enfrentá-los".O Presidente da República relembrou que Portugal tem cumprido com o dever ao condenar "muito antes dos outros".Em atualização