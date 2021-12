Marcelo Rebelo de Sousa operado com sucesso a duas hérnias inguinais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi operado esta quarta-feira, com sucesso, a duas hérnias inguinais, no Hospital Forças Armadas, no Lumiar, em Lisboa.





A informação foi avançada numa nota publicada no site da Presidência."O Presidente da República foi submetido, com sucesso, a cura cirúrgica de hérnia inguinal bilateral, por técnica videocirúrgica totalmente extra peritoneal. O ato cirúrgico decorreu sem quaisquer complicações e com total estabilidade. Prevê-se alta dentro de 24 horas", pode ler-se na nota do cirurgião, Dr. Pedro Hart Campos, publicada no site da presidência.Em atualização