“O senhor Presidente está muito bem”: Diretor clínico do Hospital Santa Cruz atualiza estado de saúde de Marcelo

Presidente da República, que terá comido pouco ao almoço, apresentava tonturas, náuseas e cansaço extremo.

Marcelo Rebelo de Sousa estava em evento numa universidade quando desmaiou

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa desmaiou quando estava na Faculdade de Ciências e Tecnologia, na Caparica. O chefe de Estado foi transportado numa ambulância dos bombeiros da Trafaria para o Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.A informação prestada por escrito pela Presidência da República, cerca das 15h45, é que "o Presidente da República teve uma indisposição após uma visita na Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa, e foi ao Hospital de Santa Cruz por precaução".Marcelo Rebelo de Sousa foi observado, na faculdade, por uma equipa de uma viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de S. Francisco de Xavier.Para o local foram também acionadas duas ambulâncias da Trafaria, uma delas para levar o presidente "por precaução" para o Hospital de Santa Cruz, com quadro de desmaio.Quando chegaram à faculdade, os Bombeiros da Trafaria encontraram o Presidente da República desmaiado e procuraram recuperar a consciência antes de entregá-lo aos paramédicos.O primeiro quadro que os bombeiros encontraram no Presidente era reflexo de uma alimentação deficiente. Marcelo, que terá comido pouco ao almoço, sofreu uma hipovolemia e apresentava tonturas, náuseas e cansaço extremo.O chefe da casa civil, Fernando Frutuoso de Melo, disse aos jornalistas que Marcelo "está bem disposto"."Desmaiou, mas recuperou rapidamente os sentidos. Nem queria que anulássemos a agenda de tarde", disse."Ligou-me de telemóvel na ambulância. A equipa médica é a mesma que lhe fez a cirurgia em 2019", acrescentou.Ao final desta tarde, o Dr. Miguel Mendes, diretor clínico do Hospital Santa Cruz em Carnaxide, falou aos jornalistas e atualizou o estado de saúde do Presidente da República. O médico confirmou que Marcelo está bem e que tudo não passou de uma "situação benigna", acrescentando que os resultados dos primeiros testes foram positivos e que a alta hospitalar do Presidente da República dependerá da realização de outros exames.António Costa também reagiu ao desmaio e manifestou esperança de que tudo "não tenha passado de um susto"."Não vale a pena pedir ao Presidente da República para abrandar, não faz parte dele", acrescentou o primeiro-ministro."Liguei para o chefe da casa civil e para minha surpresa foi o Presidente a atender. Está bem disposto e com esperança de sair do hospital", confessou, antes de partilhar o "otimismo" de Marcelo em relação ao estado seu estado de saúde.





O Chefe de Estado estava acompanhado da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Elvira Fortunato, a participar na Cerimónia de Inauguração do Laboratório de Nanocaracterização e Materiais Avançados NANOVA.



O Presidente da República assistiu a um concerto da tuna masculina da Universidade Nova de Lisboa.



Esta é a segunda vez que Marcelo Rebelo de Sousa desmaia em público. Em 2018, aquando de uma visita ao santuário do Bom Jesus, em Braga, o Presidente desmaiou após uma intoxicação alimentar aguda que resultou numa desidratação.



O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já esteve com Marcelo no Hospital Santa Cruz, em Carnaxide, numa visita que durou cerca de 30 minutos.





Em atualização