Marcelo recebe partidos políticos com representação na Assembleia Regional dos Açores

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para uma reunião em Belém no próximo dia 30 de novembro depois do orçamento regional ter sido chumbado.A informação foi avançada no site da Presidência.

O Plano e o Orçamento dos Açores para 2024 foram chumbados, esta quinta-feira, com os votos contra do IL, PS e PAN e abstenções do Chega e do PAN.