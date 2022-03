Marcelo sobre sismos nos Açores: "Papel das Forças Armadas Portuguesas está à altura daquilo que são as necessidades"

O Presidente da República, Marcelo de Rebelo Sousa, já se encontra nos Açores, para se inteirar da situação sismica, que está há uma semana a afetar a ilha de Saão Jorge.

"Não tive o mínimo de receio pela vinda até aqui", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a segurança no decorrer da visita.

Marcelo apela ainda à serenidade e tranquilidade das pessoas que estão a passar por esta situação, e que ainda se encontram na ilha de São Jorge."Não há razões para entrar numa situação de alarmismo", acrescenta.Numa primeira instância, o Presidente da República assegurou que neste neste momento os sismos que são sentidos, são menos.Marcelo Rebelo de Sousa envia uma mensagem para os militares presentes na ilha de São Jorge, afirmando que "o papel das forças armadas está à altura, daquilo que são as necessidades e emergências" que podem ocorrer em vários pontos do território nacional."Contamos sempre com elas", acrescentou, referindo-se às forças armadas.