Marcelo também foi fotografado com o iraquiano suspeito de terrorismo

António Costa e Jorge Sampaio estiveram com Yasser num restaurante em Lisboa quando já estava em curso uma investigação.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi fotografado com o iraquiano detido em Lisboa por ser suspeito de terrorismo. Também António Costa e Jorge Sampaio foram fotografados com Yasser.O restaurante Mezze, em Arroios, Lisboa, é reconhecido pelo trabalho na integração dos refugiados em Portugal. Yasser cresceu em Mossul, no Iraque, mas com a cidade sob controlo do Daesh viu-se obrigado a deixar o país e rumou a Portugal em meados de 2017 com o irmão mais velho.Os dois irmãos estavam a planear em Alcântara um ataque terrorista na Alemanha. Quatro meses após chegarem como refugiados já estavam denunciados como sendo do Daesh