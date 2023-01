Marcelo volta a submeter lei da eutanásia para o Tribunal Constitucional

Esta é a terceira vez que o Presidente da República pede ao TC a fiscalização preventiva da sua constitucionalidade.

O Presidente República, Marcelo Rebelo de Sousa, submeteu esta quarta-feira a lei da eutanásia para o Tribunal Constitucional. O anúncio foi feito através do site oficial da Presidência.

"A certeza e a segurança jurídica são essenciais no domínio central dos direitos, liberdades e garantias", pode ler-se no anúncio que relembra ainda que, em 2021, o ainda que o "Tribunal Constitucional formulou, de modo muito expressivo, exigências ao apreciar o diploma sobre morte medicamente assistida". No site oficial da Presidência, Marcelo escreve ainda que volta a submeter a lei da eutanásia para o Tribunal Constitucional "para assegurar que ele corresponde às exigências formuladas em 2021".





Marcelo Rebelo de Sousa refere ainda que "quanto ao acesso dos cidadãos aos serviços públicos de Saúde, para a efetiva aplicação desse regime substantivo, o diploma só se refere a estruturas competentes exclusivamente no território do Continente", não estando assim inseridas as Regiões Autónomas.Assim, o Presidente da República considera que "diploma complementar, que venha a referir-se aos Serviços Regionais de Saúde, que são autónomos, deverá, obviamente, envolver na sua elaboração os competentes órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira".