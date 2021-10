Marco Paulo regressa aos palcos após vencer luta contra o cancro

Em exclusivo à CMTV, Marco Paulo diz estar "muito feliz" com o regresso e admite que sente saudades do público.

Marco Paulo volta a subir ao palco dois anos depois do seu último concerto. O artista atua na noite deste sábado no palco do Super Bock Arena, no Porto.

Em entrevista exclusiva à CMTV, Marco Paulo diz que é "um dia muito espical" e que está "muito feliz" com o seu regresso depois de um período conturbado em que travou uma batalha contra o cancro.

Durante o tempo afastado, o cantor confessou ter mais saudades "dos aplausos e do público".

"Há quem seja de afectos, eu sou de sorrisos. Não tenho mais nada para dará a ninguém. É a minha voz e o meu sorriso", acrescentou o músico.

A Vidas assistiu em exclusivo ao ensaio geral da passada quarta-feira, o último antes do espetáculo desta noite. Com Marco Paulo estiveram uma dezena de músicos, os mesmos que sobem ao palco esta noite.