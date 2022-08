Margarida Pinto Correia assume gerência da empresa de Sérgio Figueiredo

Margarida Pinto Correia, companheira de Sérgio Figueiredo é a gerente da empresa Plataforma Coerente, que assinou um contrato com a Câmara de Lisboa no valor de 30 mil euros em 2020, era Fernando Medina presidente. Segundo dados do Portal da Justiça, a sociedade por quotas foi constituída quatro meses antes da assinatura do contrato com a autarquia, com um capital de cinco mil euros, distribuído por Sérgio Figueiredo (3500 euros) e Margarida Pinto Correia (1500 euros), ficando esta com as funções de gerência.Leia a notícia completa no Correio da Manhã