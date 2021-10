Maria Augusta comemora 102 anos depois de vencer a Covid-19

Idosa é utente do lar da Caritas de Queiriga.

Maria Augusta Gomes foi esta segunda-feira o centro das atenções no lar da Casa de Santa Maria - Caritas da Paróquia de Queiriga - em Vila Nova de Paiva. Foi em ambiente de festa e muita alegria que celebrou 102 anos. A data foi celebrada a rigor, com bolo e palmas, em conjunto com os outros 27 utentes. Parte da família da idosa marcou presença. Alguns vieram de França. Maria Augusta tem seis filhos, 17 netos e 22 bisnetos.Leia a