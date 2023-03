Maria de Fátima vive trancada em casa com medo do ex-marido

Relação de Maria de Fátima com o ex-marido começou como conto de fadas, mas rapidamente virou pesadelo.

Durante mais de 20 anos, Maria de Fátima foi vítima de violência doméstica. O agressor é o ex-marido que já foi condenado e tem ordens de restrição, que não respeita. A mulher e os três filhos vivem uma vida de medo porque a justiça não os consegue proteger.

O ex-marido, Manuel, foi condenado em 2019 por violência doméstica. Desde então, e uma vez que está com pena suspensa, tem atormentado a vida da família. O receio é constante e o medo comanda a vida nesta casa.





