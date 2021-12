Maria Malveiro encontrada morta na cadeia de Tires

Condenada a 25 anos de prisão pelo homicídio de um homem de 21 anos.





homem de 21 anos, em 2020, no Algarve, foi encontrada morta na cadeia de Tires, onde cumpria a pena.A jovem foi encontrada na cela já morta, depois da hora do almoço. Para o local foram acionados elementos do INEM e da Polícia Judiciária apesar de não haver suspeitas de crime.

Maria Malveiro matou e desmembrou Diogo Gonçalves, de 21 anos. Com a ajuda da namorada Mariana Fonseca, espalharam partes do corpo do jovem em vários locais do Algarve. O móbil do crime foi uma indemnização de setenta mil euros. Maria foi condenada a pena máxima, Mariana foi absolvida.