Mariana Mortágua: "Não estamos condenados ao vexame que a maioria absoluta impõe"

Para a bloquista "não há atalhos" e o "ódio combate-se com esperança".

A candidata à liderança do BE Mariana Mortágua defendeu este sábado que "levar o país a sério" é dizer aos portugueses que não estão condenados "ao vexame" que "a maioria absoluta impõe", considerando que "o pântano supera-se com democracia".

"Levar o país a sério é dizer ao povo que não estamos condenados à degradação e ao vexame que a maioria absoluta impõe a Portugal", disse Mariana Mortágua na primeira intervenção que fez na XIII Convenção Nacional do BE, na qual apresentou a sua moção à liderança e que terminou com uma aplauso de pé.

Para a bloquista "não há atalhos" e o "ódio combate-se com esperança", assim como o ressentimento se cura "com respeito".



"O pântano supera-se com democracia e não com uma chantagem ridícula que acusa de populista qualquer voz crítica do PS ou do Governo", apelou.



Na opinião de Mariana Mortágua, "o dever da esquerda é recuperar forças, unir as vontades sociais que não desistem de lutar por uma vida boa".



"O dever da esquerda é ser unitária e combativa, é falar claro e é mobilizar o povo", enfatizou.