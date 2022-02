Marido da vice-presidente dos EUA Kamala Harris retirado de escola devido a ameaça de bomba

Doug Emhoff estava de visita à escola Dunbar, em Washington, para comemorar o Mês da História Negra.

Doug Emhoff, marido da vice-presidente dos EUA Kamala Harris, foi retirado de um evento numa escola secundária de Washington por agentes dos serviços secretos após uma aparente ameaça de bomba.Doug estava no evento da escola Dunbar, esta terça-feira, em comemoração do Mês da História Negra quando um membro da equipa de segurança se aproximou e disse: "Temos que ir".Os alunos e educadores da escola também foram obrigados a deixar o edificio e dispensados o resto do dia.