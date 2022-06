Marido de Sónia Jesus apanhado 23 vezes a fazer transações de droga e dinheiro para pai de ex-BB

Ao que o CM sabe, era sempre o marido de Sónia que transportava a droga - haxixe e cocaína.

O marido de Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother, detido por tráfico de droga num esquema que se formou nos intervalos do reality Show, foi apanhado 23 vezes pela GNR a fazer transações de droga e dinheiro para Amílcar Teixeira, pai de Edmar, também ex-concorrente do Big Brother.Ao que osabe, era sempre o marido de Sónia que transportava a droga - haxixe e cocaína. As 23 entregas aconteceram entre os dias 4 de julho e 21 de maio. A GNR destaca os elevados redimentos obtidos por Vítor e Amílcar durante este período. havia sinais exteriores de riqueza, que chamaram a atenção das autoridades. teve acesso à lista de bens que foram apreendidos em casa da ex-concorrente Sónia Jesus . O marido, apanhado na megaoperação da GNR, agarda o julgamento em prisão preventiva.

Amílcar teixeira, pai de Edmar, e Vítor Soares, marido de Sónia Jesus, conheceram-se durante as galas do programa de televisão ao domingo. O pai de Edmar comprava droga em Espanha e vendia-a no seu estabelecimento, um pequeno café em Mirandela, mas Vítor Soares garantiu que conseguia o mesmo produto por um valor mais baixo e que portanto o negócio seria mais rentável. Na altura desses acontecimentos, o marido de Sónia Jesus, cumpria já pena suspensa também por tráfico de droga. A GNR acabou por investigar o grupo durante mais de um ano, com vigilâncias e escutas, e até encontro entre os envolvidos e entregas de droga. Na operação foram cumpridos, cinco mandados de detenção, nove mandados de buscas domiciliárias e 15 mandados de buscas em veículos, anexos e estabelecimentos.

Sónia Jesus falou pela primeira vez desde que o marido foi detido. "Toda a história tem um contexto e várias versões da verdade. A verdade neste momento, só o Vítor sabe. Independentemente da verdade eu vou estar sempre, mas sempre, ao lado Vítor. Porque ele é o pai das minhas filhas. Porque ele é o amor da minha vida", disse a ex-concorrente do Big Brother.