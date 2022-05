Marido de vítima de acidente de autocarro na A1 ajuda a socorrer feridos

Bombeiro há mais de três décadas na corporação de Caldas das Taipas, em Guimarães, o marido de Emília Castro, uma das três vítimas mortais da tragédia na A1, no sábado, tentou socorrer os feridos logo após o violento despiste do autocarro no qual seguiam com destino ao Santuário de Fátima. O soldado da paz percebeu, ainda em plena autoestrada, que a mulher e mãe dos seus três filhos estava entre os mortos do violento despiste. Emília Castro, de 52 anos, Alberto Soares, de 77, e o motorista do autocarro, António Araújo, de 58, morreram no local.Leia mais pormenores no Correio da Manhã