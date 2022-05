Marinha termina buscas a dois pescadores desaparecidos na ilha de Santa Maria

Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada considerou extintas as possibilidades de êxito do resgate dos pescadores.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada terminou as buscas pelos dois pescadores desaparecidos desde sábado na ilha de Santa Maria, nos Açores, anunciou esta sexta-feira a Marinha.

Em comunicado de imprensa, a Marinha explica que foram "consideradas extintas as possibilidades de êxito resultante do prolongamento das buscas, face às circunstâncias do sinistro, às condições ambientais da zona e aos limites para a sobrevivência da vida humana no mar".

Os dois pescadores foram dados como desaparecidos, no sábado, depois de a embarcação de pesca "Alexandre", onde seguiam, ter encalhado a sul do farol Gonçalo Velho, ao largo da ilha de Santa Maria.

"O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada (MRCC Delgada) encerrou na noite desta quinta-feira, dia 5 de maio, as buscas pelos dois pescadores da embarcação "Alexandre" desaparecidos desde sábado", descreve a Marinha no comunicado.

Segundo a Marinha, "os meios da Autoridade Marítima Nacional sediados em Vila do Porto manterão as buscas, na base da oportunidade, sempre que viável e as condições meteorológicas o permitam".

Vai manter-se também em vigor "o aviso à navegação que alerta todos os navios e embarcações que cruzam a área, para se manterem alertas e reportarem qualquer avistamento" ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada (MRCC Delgada).

Desde as 18:45 locais (19:45 em Lisboa) de sábado que o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada coordenava a busca dos dois tripulantes da embarcação de pesca "Alexandre", que foi "encontrada no dia seguinte, à deriva, a sul da Ilha de Santa Maria".

O alerta foi dado por um terceiro tripulante, resgatado pela embarcação de pesca "Santo Onofre", que os disse ter deixado de ver os dois pescadores pelas 14:00.

Estiveram envolvidos nas buscas pelos dois pescadores desaparecidos o Navio da República Portuguesa (NRP) Setúbal da Marinha Portuguesa, as lanchas da Autoridade Marítima Nacional Roaz e Bisga e uma mota de água, bem como o helicóptero EH-101 e o avião C-295 da Força Aérea Portuguesa.

Também participaram nas buscas "a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santa Maria, as embarcações de pesca e de recreio de Santa Maria, uma embarcação da Portos dos Açores, além da navegação mercante e de recreio que passavam na área e foram chamados a colaborar nestas ações".