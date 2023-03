Marinha vai substituir os 13 militares que recusaram missão no navio Mondego por “quebra de confiança”

Militares vão receber ordem para regressar à Base Naval de Lisboa, em Almada.

A Marinha vai avançar com a substituição dos 13 militares que recusaram largar, sábado à noite, do Funchal, para uma missão de acompanhamento de um navio russo, avançou aofonte da Armada.Estes militares serão retirados do destacamento na Madeira por "quebra de confiança", após terem recusado a missão, denunciando um conjunto de "limitações técnicas graves, que comprometem a segurança do pessoal e material". Serão substituídos por outros, destacados de outras unidades da Marinha.Os 13 militares, que estão a ser ouvidos pelo oficial instrutor do processo disciplinar, vão receber ordem para regressar à Base Naval de Lisboa, em Almada.