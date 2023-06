Mário Costa renuncia ao cargo na Liga após suspeitas de tráfico de seres humanos

Mário Costa foi constituído arguido pelo crime de auxílio à imigração ilegal. No entanto, sabe o

Em comunicado, a defesa de Mário Costa frisa que a renúncia teve por objetivo "resguardar a Liga Portugal e os Clubes de qualquer eventual prejuízo de imagem".A fechar a nota, uma garantia: "Quando tudo estiver esclarecido e o processo for arquivado, o Dr. Mário Costa voltará a colaborar com a Liga com o mesmo entusiasmo de sempre."Entretanto, a Liga Portugal também confirmou, em comunicado, a decisão de Mário Costa renunciar ao cargo de Presidente da MAG da Liga Portugal. "No decurso da reunião de urgência convocada pelo Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, com os presidentes dos três Órgãos Sociais da instituição – Mesa da Assembleia Geral, Conselho Jurisdicional e Conselho Fiscal -, o Dr. Mário Costa informou da decisão de renunciar ao cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal. Mais se informa que serão, agora, desencadeados os procedimentos estatutariamente previstos para garantir a normal gestão e a estabilidade do funcionamento da Instituição", pode ler-se.