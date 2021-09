Mário Nogueira avisa que "mais de cem mil alunos não têm os professores todos"

O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, alertou para a falta de professores nas escolas, numa altura em que o ano letivo já arrancou."Calculamos que mais de cem mil alunos não têm os professores todos", disse Mário Nogueira, em entrevista à

"Não tem a ver com o regime de concurso, tem a ver com um problema que se tem vindo a agravar de ano para ano, que é a falta de professores. Tem a ver com uma saída muito grande de profissionais, muitos estão a atingir a idade de reforma, este ano mais de 2 100 profissionais vão sair. E depois, a perda de atratividade que a profissão tem tido é um problema gravíssimo que pode pôr em causa, no futuro, a própria qualidade do ensino, se tivermos de voltar a recorrer a pessoas não qualificadas para dar aulas", acrescentou.Mário Nogueira sublinhou a importância dos testes realizados aos docentes, bem como da vacinação aos trabalhadores das escolas e crianças e considerou que as medidas anti-Covid anunciadas pelo Governo "são as adequadas" e a situação "está mais ao menos controlada", afastando um cenário de interrupção das aulas presenciais.Ainda assim, o líder da Fenprof insiste que as turmas deveriam ter sido reduzidas, pelos benefícios "a nível sanitário e pedagógico".