Marta Melro anuncia que está separada de Paulo Vintém

Casal está separado há três meses.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por (@martamelroblackbird)

A atriz Marta Melro anunciou, este domingo, a separação do músico dos D'zrt Paulo Vintém. O casal, que tem uma filha, mantinha uma relação desde 2018.O anúncio foi feito numa "carta de despedida" no Instagram."Há cerca de três meses, antes de começar os concertos, o pai da minha filha decidiu que preferia que a nossa equipa funcionasse apenas como pais da Aurora", escreveu a atriz.Apesar do fim do relacionamento, Marta Melro garante que os dois estão 'unidos para sempre pelo mais importante'. Por último, Marta Merlo, pede que sejam 'brandos' e assume que este não está a ser 'um momento nada fácil'.